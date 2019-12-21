Виктория Лопырева призналась, что не изменится после расставания с бизнесменом Игорем Булатовым
Обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева сообщила о том, что будет после расставания с бизнесменом Игорем Булатовыи. По мнению модели, в ее самооценке ничего не изменится.
Во время интервью блондинка сообщила чувства у нее и Булатова вспыхнули почти после десяти лет знакомства. О романе долгое время никто и не думал. У Игоря Булатова были отношения с Татой Карапетян, да и Виктория была несвободна. Сейчас же ростовчанка счастлива в браке с бизнесменом и не видит смысла рассуждать о том, чем закончится их история. Однако она готова даже к самому непредсказуемому концу.
– Что будет дальше, покажет время. Если завтра он полюбит другую женщину, отпущу, не раздумывая. Моя самооценка не изменится, она не зависит от присутствия или отсутствия мужчины рядом. Абсолютно уверена: все к лучшему, — высказалась Виктория Лопырева журналу Cosmopolitan.
Роман Лопыревой и Булатова развивался стремительно. Красавица-блондинка родила бизнесмену сына Марка Лионеля. Несмотря на возраст, малыш уже проявляет интерес к футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU