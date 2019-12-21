2019-12-21T14:43:03+03:00
Общество

Виктория Лопырева призналась, что не изменится после расставания с бизнесменом Игорем Булатовым

Модель считает, что все случается к лучшему
ПЕТР ДЕНИСОВ
Поделиться:
Красавица-блондинка воспитывает сына вместе с Игорем Булатовым. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваКрасавица-блондинка воспитывает сына вместе с Игорем Булатовым. Фото: Instagram Виктория Лопырева
Изменить размер текста:

Обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева сообщила о том, что будет после расставания с бизнесменом Игорем Булатовыи. По мнению модели, в ее самооценке ничего не изменится.

Во время интервью блондинка сообщила чувства у нее и Булатова вспыхнули почти после десяти лет знакомства. О романе долгое время никто и не думал. У Игоря Булатова были отношения с Татой Карапетян, да и Виктория была несвободна. Сейчас же ростовчанка счастлива в браке с бизнесменом и не видит смысла рассуждать о том, чем закончится их история. Однако она готова даже к самому непредсказуемому концу.

lopyrevavikalopyrevavika
Made with love Как сказал сегодня, наш друг, Ираклий: Я хочу, чтобы Марк Лео жил в мире, где нет границ! Будь счастлив, малыш! Мы Тебя очень любим! #9month #MarkLeo #family
42960 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

– Что будет дальше, покажет время. Если завтра он полюбит другую женщину, отпущу, не раздумывая. Моя самооценка не изменится, она не зависит от присутствия или отсутствия мужчины рядом. Абсолютно уверена: все к лучшему, — высказалась Виктория Лопырева журналу Cosmopolitan.

Роман Лопыревой и Булатова развивался стремительно. Красавица-блондинка родила бизнесмену сына Марка Лионеля. Несмотря на возраст, малыш уже проявляет интерес к футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Похититель оружия в Новочеркасске угнал иномарку у знакомой после романтического свидания
В Шахтах временно закрыли точку общепита, в которой отравились 25 человек
В Ростовской области яблоки и орехи из Украины не прошли фитосанитарный контроль
Полузащитника "Ростова" признали "Спортсменом года" в Казахстане
Виктория Лопырева призналась, что не изменится после расставания с бизнесменом Игорем Булатовым
Четверых осужденных помиловали в Ростовской области
В Ростове-на-Дону произошла тройная авария
"Слоны и Дед Мороз" подарили праздник маленьким пациентам Ростовской клинической больницы
В Ростове-на-Дону водителей автобусов будут штрафовать за простои на остановках
"Дом.ru" провели эксперимент — откроют ли дети двери незнакомцам в Ростове-на-Дону?
Ростовская школьница умерла после падения с 14 этажа
В Ростове-на-Дону выбрали перевозчика на маршрут №85А
Плохой отец: Житель Ростовской области два года насиловал несовершеннолетнюю дочь
В Таганроге не справившийся с управлением водитель сбил пешехода
Трамвай сошел с загрязненных рельс в Ростове-на-Дону
В Ростовской области фура врезалась в металлический барьер и дерево
В Ростове на проспекте Шолохова маршрутка врезалась в столб
В продаже краснокнижной рыбы заподозрили донского бизнесмена
Изнасиловавшего ростовчанку 12 лет назад мужчину обнаружили правоохранители
Центр Ростова-на-Дону сковали десятибалльные пробки из-за отключения светофоров
Компанию оштрафовали за некачественные детские игрушки в ростовском магазине