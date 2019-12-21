2019-12-21T16:09:04+03:00
Общество

Полузащитника "Ростова" признали "Спортсменом года" в Казахстане

Футболист победил в онлайн голосовании
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игрок выступает за "Ростов" с января 2019 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Игрок выступает за "Ростов" с января 2019 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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19-летний полузащитник ФК «Ростов» Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим спортсменом 2019 года в Казахстане. За этого футболиста проголосовало больше всего пользователей во время онлайн голосования.

Игрок желто-синих получил 38% голосов. Он оставил позади чемпиона мира-2019 по боксу Бекзада Нурдаулетова.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов". Футболист попал к «желто-синим» в начале 2019 года. Зайнутдинов намеревался попасть в РПЛ, поэтому он выкупил свой контракт у «Астаны», хотя клуб поднял ему зарплату в 2,5 раза.

В текущем сезоне Зайнутдинов в составе "Ростова" забил три мяча в девяти играх и столько же голов в четырех матчах отбора Евро-2020. Сейчас донской футбольный клуб, в котором играет Бахтиер Зайнутдинов, находится на третьем месте РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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