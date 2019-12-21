В Ростовской области яблоки и орехи из Украины не прошли фитосанитарный контроль

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-21T16:41:56+03:00

Груз отправили назад в Украину. Фото: архив КП

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На Дону инспекторы регионального Управления Россельхознадзора задержали на фитосанитарном контрольном посту «Новошахтинск» подкарантинную продукцию с Украины.

Продукция была обнаружена в ручной клади и багаже двух пассажиров.

- Госинспекторами Россельхознадзора были выявлены - яблоки свежие и орехи грецкие (неочищенные), общим весом около 5 килограммов, - отметили в пресс-службе донского УРСН.

После проверки сотрудники ведомства приняли решение вернуть продукты на территорию страны-отправителя.

ИСТОЧНИК KP.RU