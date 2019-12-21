В Ростовской области яблоки и орехи из Украины не прошли фитосанитарный контроль
Груз отправили назад
Груз отправили назад в Украину. Фото: архив КП
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На Дону инспекторы регионального Управления Россельхознадзора задержали на фитосанитарном контрольном посту «Новошахтинск» подкарантинную продукцию с Украины.
Продукция была обнаружена в ручной клади и багаже двух пассажиров.
- Госинспекторами Россельхознадзора были выявлены - яблоки свежие и орехи грецкие (неочищенные), общим весом около 5 килограммов, - отметили в пресс-службе донского УРСН.
После проверки сотрудники ведомства приняли решение вернуть продукты на территорию страны-отправителя.
ИСТОЧНИК KP.RU