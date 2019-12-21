В Шахтах временно закрыли точку общепита, в которой отравились 25 человек
В Ростовской области в городе Шахты число отравившихся роллами увеличилось до 25 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, все пострадавшие делали заказы в пункте быстрого питания «Суши-микс».
Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование.
- Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания, материалы направлены в суд с целью решения вопроса об административном приостановлении его работы, – отметили в ведомстве.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов" с 15 до 18 декабря с острой кишечной инфекцией за помощью обратились восемь жителей Шахт. По факту массового отравления людей покупными роллами Роспотребнадзор и Следком организовали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU