2019-12-21T17:06:20+03:00
Общество

В Шахтах временно закрыли точку общепита, в которой отравились 25 человек

Все люди покупали роллы в этой компании в олно время
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты проводят проверку по факту аварииСпециалисты проводят проверку по факту аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области в городе Шахты число отравившихся роллами увеличилось до 25 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, все пострадавшие делали заказы в пункте быстрого питания «Суши-микс».

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

- Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания, материалы направлены в суд с целью решения вопроса об административном приостановлении его работы, – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов" с 15 до 18 декабря с острой кишечной инфекцией за помощью обратились восемь жителей Шахт. По факту массового отравления людей покупными роллами Роспотребнадзор и Следком организовали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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