Похититель оружия в Новочеркасске угнал иномарку у знакомой после романтического свидания

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-21T18:07:03+03:00

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Полицейские Новочеркасска задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в угоне, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая осталась без автомобиля Daewoo Matiz.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый накануне познакомился с потерпевшей. Они проводили вместе время и распивали алкоголь. После этого, дождавшись, когда женщина уснет, злоумышленник взял из тумбочки у нее дома ключи от машины и узнал машину, которая была припаркована во дворе.

Мужчина пояснил, что машину взял, чтобы покататься, а потом вернул ее, но припарковал в другом месте.

Установлено, что задержанный ранее был судим за хищение оружия. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU