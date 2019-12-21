Похититель оружия в Новочеркасске угнал иномарку у знакомой после романтического свидания
Полицейские Новочеркасска задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в угоне, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая осталась без автомобиля Daewoo Matiz.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый накануне познакомился с потерпевшей. Они проводили вместе время и распивали алкоголь. После этого, дождавшись, когда женщина уснет, злоумышленник взял из тумбочки у нее дома ключи от машины и узнал машину, которая была припаркована во дворе.
Мужчина пояснил, что машину взял, чтобы покататься, а потом вернул ее, но припарковал в другом месте.
Установлено, что задержанный ранее был судим за хищение оружия. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU