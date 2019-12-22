«Ростов» стал лидером РПЛ по количеству голов, забитых на выезде

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-22T10:02:21+03:00

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Специалисты РПЛ проанализировали футбольные матчи команд. В это сезоне клуб «Ростов» стал лидером Российской Премьер-Лиги по числу голов, забитых в гостях.

По результатам первой части чемпионата игроки «Ростова» забили 19 голов во время выступлений на выезде. Следом за донским клубом в рейтинге втором месте оказался «Краснодар» с результатом 16 мячей. Лидер таблицы РПЛ «Зенит» разделил третье место с ЦСКА и «Локомотивом» (15 голов).

Стоит отметить, что первая часть РПЛ завершилась в начале декабря. На последней встрече «Ростов» встретился с «Спартаком». Ростовчане разгромили московскую команду со счетом 1:4 и поднялись на 3-ю строчку РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU