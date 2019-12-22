Блогер Лена Миро обвинила ростовчанку Полину Диброву в попытках скрыть возраст мужа
В поле зрения скандально известного блогера Лены Миро попала пара Дибровых. "Аналитик" звездной жизни обвинила ростовчанку Полину Диброву в попытках скрыть возраст мужа – известного телеведущего.
Свои мысли Елена Миро подкрепила двумя фотографиями, которые Дмитрий и Полина Дибровы сделали в один вечер. Одну из них разместила в Instagram его супруга телеведущего, а другая случайно оказалась в сети.
- На первом фото - мужчина лет 40 с небольшим, но почти хипстер. Пожалуй, тридцатилетней женщине можно показаться с таким на публике и не сгореть при этом от стыда, - отметила блогер Елена Миро.
По ее словам, Полна Диброва использует фотошоп. Звездный эксперт считает, что на снимке неизвестного фотографа Дмитрий выглядит намного старше и совершенно непривлекательно и Полина пытается скрыть возраст супруга.
Блогер написала о том, что модель вышла замуж за известного ведущего по расчету. Но тога по какой причине пара уже столько лет живет счастливо в браке, воспитывает троих сыновей и планируют завести дочь звездный эксперт не пояснила.
Стоит отметить, что Дмитрий Дибров не скрывает своего возраста. Совсем недавно телеведущий отметил 60-летие. Семья, близкие и друзья засыпали юбиляра поздравлениями.
ИСТОЧНИК KP.RU