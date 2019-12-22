Власти Ростова-на-Дону потратят на содержание и благоустройство Советского района 46 млн рублей
В донской столице городские власти потратят почти 46 миллионов рублей на содержание и благоустройство Советского района. Такие данные опубликованы на портале госзакупок.
По условиям документа, заказчиком выступает районное Управление благоустройства. Средства выделяют из бюджета города.
Победителю конкурса предстоит привести в порядок тротуары, проезжую часть, бордюры, газоны, клумбы и прочее. В течение первых трех месяцев 2020 года рабочие будут подметать дороги, убирать снег, чистить ограждения и остановочные комплексы. Подрядчику придется косить газоны и сорняки, собирать опавшие листья и мыть дороги.
От желающих поучаствовать в конкурсе заявки принимаются до 30 декабря. Электронный аукцион состоится 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU