Суд взыскал с ростовчанина три тысячи рублей за неприличный жест в адрес женщины

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-22T13:05:51+03:00

Женщина получила три тысячи с автохама Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В суде Аксая с автохама взыскали деньги за оскорбительные жесты в адрес дончанки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте судебной инстанции.

По материалам дела, дончанка сделала замечание владельцу иномарки за неправильную парковку. Мужчина несколько раз показал неприличный жест в виде сжатого кулака с выдвинутым вверх средним пальцем.

Обиженная женщина не оставила действия автохама безнаказанными и обратилась в суд.

- Автовладелец нанес истице «оскорбление, унизил честь и достоинство в неприличной форме». Сперва суд оштрафовал владельца иномарки на одну тысячу рублей, а после оштрафовал еще на две тысячи рублей в счет морального ущерба, - отметили в ведомстве.

В документах решения отмечено, что жест является «неприличной и недозволительной формой общения, носит откровенно циничный, оскорбительный характер».

ИСТОЧНИК KP.RU