Суд взыскал с ростовчанина три тысячи рублей за неприличный жест в адрес женщины
В суде Аксая с автохама взыскали деньги за оскорбительные жесты в адрес дончанки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте судебной инстанции.
По материалам дела, дончанка сделала замечание владельцу иномарки за неправильную парковку. Мужчина несколько раз показал неприличный жест в виде сжатого кулака с выдвинутым вверх средним пальцем.
Обиженная женщина не оставила действия автохама безнаказанными и обратилась в суд.
- Автовладелец нанес истице «оскорбление, унизил честь и достоинство в неприличной форме». Сперва суд оштрафовал владельца иномарки на одну тысячу рублей, а после оштрафовал еще на две тысячи рублей в счет морального ущерба, - отметили в ведомстве.
В документах решения отмечено, что жест является «неприличной и недозволительной формой общения, носит откровенно циничный, оскорбительный характер».
ИСТОЧНИК KP.RU