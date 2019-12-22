2019-12-22T12:47:42+03:00
Общество

ХК «Ростов» обыграл «Рязань» на выезде по буллитам

Донские хоккеисты показали свое мастерство
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане обошли соперников в третьем периоде. Фото пресс-служба ХК "Ростов"Ростовчане обошли соперников в третьем периоде. Фото пресс-служба ХК "Ростов"
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Ростовские "кондоры" выиграл в матче с «Рязанью» со счетом 1:0.

Первый период прошел в борьбе за шайбы. Команды создавали опасные моменты, но забить так и не смогли.

Во втором периоде соперники чаще стали владеть преимуществом, отправляя по несколько шайб подряд к воротам. Вторая двадцатиминутка также закончилась со счетом 0:0.

В заключительном - третьем периоде за пару минут до окончания матча тренер «Ростова» Григорий Пантелеев взял тайм-аут. Судья назначил овертайм, где началась серия буллитов – 3:2.

«Ростов» одержал победу со счетом 1:0. Следующая игра состоится 23 декабря, донские хоккеисты сыграют с казанской командой «Барс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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