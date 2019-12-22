ФК "Ростов" проведет две недели в Абу-Даби

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-22T15:33:45+03:00

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Игроки ФК "Ростов" проведут первый зимний сбор-2020 в столице Объединенных Арабских Эмиратов - городе Абу-Даби. Как сообщила пресс-служба донского клуба, футболисты в течение двух недель будут готовиться к предстоящим играм.

Спортсмены отправятся на Аравийский полуостров 11 января и вернутся обратно в лагерь 25 января. О соперниках "желто-синих" в контрольных матчах станет известно позднее.

Сразу после поездки в ОАЭ команда "Ростова" примет участие в Кубке Париматч Премьер в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля. Игроки "Ростова" проведут встречи со "Спартаком", "Локомотивом" и восьмикратным чемпионом Сербии белградским "Партизаном".

ИСТОЧНИК KP.RU