Ростовчанка предложила установить шахматные доски на Рабочей площади

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-22T17:02:46+03:00

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Жительница Железнодорожного района Ростова-на-Дону преложила городским властям установить шахматные доски в городе. Такую инициативу она разместила на портале "Активный Ростовчанин".

Женщина считает, что донской столице необходимо взять пример с административного центра Туапсинского района, где установлены уличные 64-клеточные доски для настольной логической игры, которые пользуются большим успехом у горожан.

- Недавно была в Туапсе и обратила внимание на столики с шахматными досками. Хорошая идея! Тем более, сейчас даже в школах учат детей играть в шахматы, - сообщила автор общественной петиции.

Ростовчанка предложила установить лавочки со столами на Рабочей площади в Железнодорожном районе, чтобы люди могли провести время весело и с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU