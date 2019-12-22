2019-12-22T18:05:11+03:00
Общество

Рецидивист при задержании проткнул челюсть полицейскому в Ростовской области

Мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый в розыске. Фото: Ориентировка МВДПодозреваемый в розыске. Фото: Ориентировка МВД
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Донская полиция объявила в розыск рецидивиста -33-летнего Ковш Александра Александровича. Мужчина был судим за разбой и причинение тяжких телесных повреждений.

В розыск рецидивиста объявил отдел полиции по Мартыновскому району. Старший лейтенант полиции по месту жительства Александра Ковша получил от последнего удар ножом в челюсть во время задержания. Подозреваемый тем временем успел сбежать.

- В отдел полиции поступило сообщение о конфликте мужчины и женщины. Когда на место прибыл полицейский, мужчина пытался ударить ножом женщину. Между ними встал сотрудник полиции, приняв удар на себя, - сообщили 1Rnd.ru в правоохранительных органах.

В момент побега мужчина был одет в болоньевую безрукавку темного цвета, темные джинсы. Рост мужчины 160-170 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Если Вы располагаете какой-то информацией о местонахождении подозреваемого в нападении на полицейского, то сообщите ее в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рецидивист при задержании проткнул челюсть полицейскому в Ростовской области
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