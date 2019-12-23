Неизвестный мужчина обокрал ростовскую заправку
В донской столице неизвестный мужчина обчистил заправочную станцию.
Инцидент произошел вчера, в воскресенье, 22 декабря в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Злоумышленник отвлек сотрудницу заправки и похитил из кассы всю выручку. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Сотрудник заправочной станции обнаружил пропажу и незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию. Но пока правоохранителям не удалось поймать подозреваемого.
- Для поимки подозреваемого в городе введен план «Квадрат», - сообщил источник в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU