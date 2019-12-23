2019-12-23T08:52:40+03:00
Происшествия

В Ростове ловят ограбившего офис микрозаймов злоумышленника

Злоумышленник похитил 100 тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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Злоумышленник ограбил офис микрозаймов в РостовеЗлоумышленник ограбил офис микрозаймов в РостовеФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове вооруженный злоумышленник обокрал офис микрозаймов.

Инцидент произошел в донской столице средь бела дня 22 декабря на улице Немировича-Данченко. Мужчина, одетый в камуфляж и с черной маской на голове вбежал в офис компании «Быстро деньги» и, угрожая пистолетом, заставил работников отдать все имеющиеся деньги. Злоумышленник похитил сто тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Сотрудники магазина незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию, но найти грабителя пока не удалось. Для его поимки в городе объявили план «Квадрат».

- Правоохранители разыскивают подозреваемых в преступлении, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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Злоумышленник скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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