В Ростове ловят ограбившего офис микрозаймов злоумышленника
В Ростове вооруженный злоумышленник обокрал офис микрозаймов.
Инцидент произошел в донской столице средь бела дня 22 декабря на улице Немировича-Данченко. Мужчина, одетый в камуфляж и с черной маской на голове вбежал в офис компании «Быстро деньги» и, угрожая пистолетом, заставил работников отдать все имеющиеся деньги. Злоумышленник похитил сто тысяч рублей и скрылся с места преступления.
Сотрудники магазина незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию, но найти грабителя пока не удалось. Для его поимки в городе объявили план «Квадрат».
- Правоохранители разыскивают подозреваемых в преступлении, - сообщил источник в правоохранительных органах региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU