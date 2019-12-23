В Ростове злоумышленник «обчистил» ломбард на окраине города
В Ростове-на-Дону мужчина ограбил ломбард.
Инцидент произошел днем, в минувшее воскресенье, 22 декабря на проспекте 40-летия Победы. Согласно показаниям очевидцев, неизвестный мужчина ворвался в здание кредитной организации. Он забрал все ценности и скрылся с места происшествия. Пока выясняется, какой ущерб нанес заведению грабитель.
Хозяин ломбарда незамедлительно обратился в полицию с заявлением об ограблении. Найти злоумышленника правоохранителям пока не удалось. Для поимки подозреваемого в городе объявлен план «Квадрат».
- Правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия и устанавливают личность того, кто был причастен к преступлению, - рассказал источник в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU