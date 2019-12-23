2019-12-23T12:20:04+03:00
Общество

Нападающий ФК "Ростов" Элдор Шомуродов номинирован на звание "Лучшего футболиста Азии"

Конкуренцию ему составляют игроки из "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Гуанчжоу Эвергранд"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В этом году в составе "Ростова" игрок забил 10 голов. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"В этом году в составе "Ростова" игрок забил 10 голов. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Футболист «Ростова» и сборной Узбекистана 24-летний Элдор Шомуродов может стать лучшим футболистом Азии-2019. По информации пресс-службы ростовского клуба, игрок оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia.

В числе номинантов на почетное звание числятся 24 фамилии футболистов. Соперниками Элдора Шомуродова стали Такуми Минамино из «Ливерпуля», Сон Хын Мин из английского «Тоттенхэма», Паулиньо из китайского «Гуанчжоу Эвергранд».

Известно, что победителя номинации выберут путем голосования специалистов, в котором примут участие ведущие спортивные издания Азии.

Нападающий Элдор Шомуродов состоит в ФК «Ростов» с 2017 года. Этой весной футболист продлил контракт с клубом еще на три года.

В чемпионате России в гонке бомбардиров он делит первое – третье места с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым и Артемом Дзюбой из «Зенита». Все номинанты забили по 10 голов. Если учитывать матчи за сборную Узбекистана, то в этом году Элдор Шомуродов забил еще 10 мячей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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