2019-12-23T11:53:35+03:00
Общество

Дончанин пытался похитить 200 кг чугуна в Ростовской области

Сбежать с металлом мужчина не смог
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Мужчине грозит два года лишения свободы. Фото: Архив КПМужчине грозит два года лишения свободы. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

На Дону 29-летнего мужчину задержали по подозрению в краже чугуна. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО, подозреваемый вынес черный металл общей массой более 200 килограммов.

По предварительным данным, на железнодорожном перегоне злоумышленник забрал чугун из полувагона грузового поезда и собирался сдать в пункт приема металлолома.

- Сумма нанесенного им ущерба составила около четырех тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее фигурант был неоднократно судим - в том числе, за грабеж. Сейчас в отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь он может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выставке «Югагро» были представлены новейшие разработки для производителей сельхозпродукции
Дончанин пытался похитить 200 кг чугуна в Ростовской области
Нападающий ФК "Ростов" Элдор Шомуродов номинирован на звание "Лучшего футболиста Азии"
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Ростове злоумышленник «обчистил» ломбард на окраине города
В Ростове ловят ограбившего офис микрозаймов злоумышленника
Неизвестный мужчина обокрал ростовскую заправку
Рецидивист при задержании проткнул челюсть полицейскому в Ростовской области
Ростовчанка предложила установить шахматные доски на Рабочей площади
ФК "Ростов" проведет две недели в Абу-Даби
В Ростове-на-Дону слониха-именинница получила в подарок праздничный маникюр
ХК «Ростов» обыграл «Рязань» на выезде по буллитам
Суд взыскал с ростовчанина три тысячи рублей за неприличный жест в адрес женщины
Сухогруз "Волго Балт-153" сошел с мели в Ростовской области
Власти Ростова-на-Дону потратят на содержание и благоустройство Советского района 46 млн рублей
Блогер Лена Миро обвинила ростовчанку Полину Диброву в попытках скрыть возраст мужа
«Ростов» стал лидером РПЛ по количеству голов, забитых на выезде
Похититель оружия в Новочеркасске угнал иномарку у знакомой после романтического свидания