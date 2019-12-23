Дончанин пытался похитить 200 кг чугуна в Ростовской области

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-23T11:53:35+03:00

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На Дону 29-летнего мужчину задержали по подозрению в краже чугуна. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО, подозреваемый вынес черный металл общей массой более 200 килограммов.

По предварительным данным, на железнодорожном перегоне злоумышленник забрал чугун из полувагона грузового поезда и собирался сдать в пункт приема металлолома.

- Сумма нанесенного им ущерба составила около четырех тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее фигурант был неоднократно судим - в том числе, за грабеж. Сейчас в отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь он может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU