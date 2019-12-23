На выставке «Югагро» были представлены новейшие разработки для производителей сельхозпродукции

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-23T12:11:44+03:00

Кубань Аграрная - каким был урожайный год на Кубани в новом спецпроекте КП. Фото: kuban.kp.ru

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В Краснодаре прошла 26-я международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции.

В этом году международная агропромышленная выставка России "Югагро" привлекла более 17 000 посетителей, представила новейшие разработки и продукцию 710 компаний-участников из 35 стран. Ученые, агрономы, чиновники, руководители хозяйств и промышленных предприятий встретились на одной площадке, чтобы обменяться опытом и взять на вооружение все самое лучшее, новое и перспективное.

Всеобщее внимание было приковано к успехам региона – ведь именно Кубань с незапамятных времен является житницей России. И Краснодарскому краю есть, что продемонстрировать гостям из других регионов и стран.

В этом году было много рекордов. Пшеницы, нашего главного экспортного продукта, собрали больше 9,7 млн тонн. По качеству впервые за последние 10 лет получили зерно преимущественного продовольственного класса. Из них 43% - зерно пшеницы именно 3-го класса. Получили высокий урожай сои - больше 380 тыс. тонн. По словам самих аграриев, такого не было последние лет 30. По рису - совсем немного не хватило до 1 миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы превысил 10,4 миллиона тонн, выработано 1,5 млн тонн сахара - и это тоже рекорд. В целом, 2019 год смело можно назвать урожайным.

О развитии уникальных предприятий в АПК, новых возможностях использования минеральных удобрений, эффективном агроконсультировании и внедрении современных технологий - в новом лонгриде «Кубань Аграрная».