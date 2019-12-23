2019-12-23T15:33:45+03:00
Общество

«Кассы, денежное хранилище и много купюр»: В Ростове-на-Дону для детей открыли первый банковский офис

Детское отделение ВТБ в игровом центре «КидБург» оснащено рабочими местами для юных сотрудников и их клиентов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В детском развлекательном центре «КидБург» - в торговом центре «Горизонт» Ростова-на-Дону - открылся первый игровой офис ВТБ. Он стал двенадцатым в России.

В Ростове-на-Дону для детей открыли первый банковский офис. Фото: пресс-служба ВТБ

В Ростове-на-Дону для детей открыли первый банковский офис. Фото: пресс-служба ВТБ

Известно, что отделение банка в городе профессий будет знакомить детей в форме игры с основами финансовой грамотности. Оно оснащено рабочими местами для сотрудников и зоной ожидания для клиентов, денежным хранилищем, кассами и другим оборудованием. По словам управляющего ВТБ в Ростовской области Юрия Авдеева, в школьной программе предмета «финансовая грамотность» пока нет, хотя деньги и присутствуют в жизни школьников.

- Справедливо, что у детей возникают вопросы о том, откуда берутся деньги и как ими правильно пользоваться, - уверен он. - Ответы на эти вопросы ребятам поможет найти ВТБ во время посещения нашего игрового офиса в «КидБург».

Так, интерактивная программа рассчитана на детей от 5 до 12 лет и направлена на знакомство с банковской профессией и развитие финансовой грамотности. Юные сотрудники ВТБ смогут самостоятельно управлять электронной очередью, пересчитывать купюры в специальных машинах и определять их подлинность, пользоваться банкоматами, общаться с клиентами и многое другое.

В Ростове-на-Дону для детей открыли первый банковский офис. Фото: пресс-служба ВТБ

В Ростове-на-Дону для детей открыли первый банковский офис. Фото: пресс-служба ВТБ

ИНТЕРЕСНО

Проект «КидБург» − модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет. В центрах «КидБург» дети могут проверить свои способности в той или иной профессии и убедиться в собственных силах. Проект охватывает 10 городов России.

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