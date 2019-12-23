СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-23T15:40:55+03:00

Сани в этом году дедушке могут и не пригодиться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 23-29 декабря 2019: плюсовая температура и сильный ветер. Если верить прогнозам синоптиков, то ближайшая неделя будет сравнительно теплой и не типичной для предновогодней: санки и лыжи доставать пока рано.

Так, еще в понедельник, 23 декабря, ожидается до плюс пяти градусов выше нуля. При этом поднимется сильный восточный ветер, скорость при котором составит до 13 метров в секунду.

Во вторник, 24 декабря, уже до плюс семи градусов. Ветер утихнет до 12 метров в секунду. Возможно, осадки будут и в среду, 25 декабря, утром. В дневные часы - от трех до шести градусов со знаком плюс и ветер до 11 метров в секунду.

В четверг, 26 декабря, ветер стихнет, до пяти метров в секунду. С этого дня метеорологи не исключают осадки в виде дождя. Похожая температура и концу рабочей недели. А в выходные уже не исключены минусовые температуры и даже снег.

ИСТОЧНИК KP.RU