СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-23T15:50:18+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 24 декабря 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 24 декабря 2019

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Отключение света 24 декабря 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. По словам энергетиков, телевизоры и холодильники не будут работать сразу не нескольких десятках улиц донской столицы. Виной всему - плановые отключения, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат электричество 24 декабря 2019*

с 09:00 до 12:00:

- ул. 1-я Баррикадная 17/1; ул. Краснополянская 18/3; просп. Ставского 43/15; ул. Профсоюзная 47А.

с 09:00 до 13:00:

- ул. Селиванова 1-9, 2-38; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 17-33, 12-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 17-25; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55, 101-107; пер. Кавказский 12; ул. Клары Цеткин 1; просп. Шолохова 121-127; пер. Горийский 1-29, 2-26.

- ул. Балашовская 10-16, 13-17; ул. Вагулевского 4-16, 5-25; пер. Защитный 2-12, 1-13; пер. Моторный 2-20, 1-23; ул. Трудящихся 2-44, 1-45.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; с/т «Радуга».

- ул. Малюгиной 98; пер. Доломановский 70, 70А; пер. Халтуринский 103; ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 26-38; ул. Лермонтовская 27-41, 14.

- ул. Красноармейская 13; ул. Филимоновская 78; ул. Лермонтовская 61; ул. Тельмана 4; пер. Островского 97, 97А.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Школьная 18-28, 17-29; пер. Клавишный 5-13, 20-26; ул. Горсоветская 70-88, 79.

- просп. 40-летия Победы 73Д, 73Е; просп. 40-летия Победы 75Д, 75Е, 75Ж

- ул. Республиканская 133, 153, 136; ул. Минераловодская 128 .

- с/т «Луч»; с/т «Декоративные культуры».

- ул. Нансена 305-331; ул. Цюрупы; ул. Зырянская; ул. Гурьевская; ул. Абхазская; пер. Молдавский; пер. Поморский; пер. Карельский.

с 10:00 до 17:00:

- просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

- ул. Алексея Береста 1-15, 2-12; ул. Клары Цеткин 1, 2-14; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Полторацкого 2-8, 1-15; ул. Воровского 17; просп. Шолохова 117-121.

с 13:00 до 15:00:

- просп. Ставского 50; ул. Профсоюзная 47.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU