2019-12-23T15:58:11+03:00
Общество

Таксист стащил с банковской карты клиента 15 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

Карту он нашел в салоне авто, а наличность снял в банкомате
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина снял деньги с карты в ближайшем банкомате.Мужчина снял деньги с карты в ближайшем банкомате.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В полицию Ростова-на-дону обратился местный житель, который рассказал, что с его счета пропали деньги. В частности, мужчина сообщи, что потерял банковскую карту, на которой были 15 тысяч рублей. По горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленника.

Как добавили в главном Управлении МВД России по региону, им стал водитель такси. Выяснилось, что тот подвозил потерпевшего, а уже позже нашел в салоне банковскую карту. Вместо того, чтобы вернуть ее или законному владельцу, или в банк, то поспешил к ближайшему банкомату. В итоге, ему удалось снять деньги с карты. Легкими деньгами оказались 15 тысяч рублей. При этом деньги он успел не только снять, но и потратить перед тем, как за ним пришли полицейские.

В ведомстве добавили, что в отношении таксиста было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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