В Новый год в Ростове-на-Дону автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-23T16:11:17+03:00

Уехать в новогоднюю ночь можно будет в любую точку города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А некоторые и вовсе на время поменяют маршрут

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В Ростове-на-Дону на Новый год автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи. Об этом рассказали в городском Департаменте транспорта. Кроме того, часть маршрутов общественного транспорта и вовсе поменяет схему движения. Речь идет от периоде — с шести часов вечера 31 декабря до шести утра следующего дня, но они будут курсировать исключительно по центру города.

КОНКРЕТНО

Как будет ходить общественный транспорт

- движение автобусов под номерами 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 88, 98 будет осуществляться по схеме: ул. Б. Садовая – пр. Буденновский – ул. Московская – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая;

- троллейбусы по маршруту №1 будут курсировать по схеме: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршруту следования в обоих направлениях;

- троллейбусов под номерами 2, 22 поедут так: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 20 я Линия – Базарная площадь – пл. Толстого – пл. Свободы – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 19-я Линия – пл. К. Маркса – ул. 20-я Линия – ул. Лекальная – ул. 22-я Линия – пр. Шолохова – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пл. Привокзальная.

ИСТОЧНИК KP.RU