2019-12-23T16:11:17+03:00
Общество

В Новый год в Ростове-на-Дону автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи

А некоторые и вовсе на время поменяют маршрут
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Уехать в новогоднюю ночь можно будет в любую точку города.Уехать в новогоднюю ночь можно будет в любую точку города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на Новый год автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи. Об этом рассказали в городском Департаменте транспорта. Кроме того, часть маршрутов общественного транспорта и вовсе поменяет схему движения. Речь идет от периоде — с шести часов вечера 31 декабря до шести утра следующего дня, но они будут курсировать исключительно по центру города.

КОНКРЕТНО

Как будет ходить общественный транспорт

- движение автобусов под номерами 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 88, 98 будет осуществляться по схеме: ул. Б. Садовая – пр. Буденновский – ул. Московская – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая;

- троллейбусы по маршруту №1 будут курсировать по схеме: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршруту следования в обоих направлениях;

- троллейбусов под номерами 2, 22 поедут так: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 20 я Линия – Базарная площадь – пл. Толстого – пл. Свободы – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 19-я Линия – пл. К. Маркса – ул. 20-я Линия – ул. Лекальная – ул. 22-я Линия – пр. Шолохова – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пл. Привокзальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новый год в Ростове-на-Дону автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи
Таксист стащил с банковской карты клиента 15 тысяч рублей в Ростове-на-Дону
Отключение света 24 декабря 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 23-29 декабря 2019: плюсовая температура и сильный ветер
«Кассы, денежное хранилище и много купюр»: В Ростове-на-Дону для детей открыли первый банковский офис
В Ростове-на-Дону погиб помощник капитана теплохода на судоремонтном заводе
На выставке «Югагро» были представлены новейшие разработки для производителей сельхозпродукции
Дончанин пытался похитить 200 кг чугуна в Ростовской области
Нападающий ФК "Ростов" Элдор Шомуродов номинирован на звание "Лучшего футболиста Азии"
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Ростове злоумышленник «обчистил» ломбард на окраине города
В Ростове ловят ограбившего офис микрозаймов злоумышленника
Неизвестный мужчина обокрал ростовскую заправку
Рецидивист при задержании проткнул челюсть полицейскому в Ростовской области
Ростовчанка предложила установить шахматные доски на Рабочей площади
ФК "Ростов" проведет две недели в Абу-Даби
В Ростове-на-Дону слониха-именинница получила в подарок праздничный маникюр
ХК «Ростов» обыграл «Рязань» на выезде по буллитам
Суд взыскал с ростовчанина три тысячи рублей за неприличный жест в адрес женщины
Сухогруз "Волго Балт-153" сошел с мели в Ростовской области
Власти Ростова-на-Дону потратят на содержание и благоустройство Советского района 46 млн рублей
Блогер Лена Миро обвинила ростовчанку Полину Диброву в попытках скрыть возраст мужа
«Ростов» стал лидером РПЛ по количеству голов, забитых на выезде
Похититель оружия в Новочеркасске угнал иномарку у знакомой после романтического свидания