2019-12-23T16:54:31+03:00
Общество

Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции

СЕРГЕЕВА Ирина
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Соединить интерес молодежи к моде, ярким принтам и инвестициям на фондовом рынке решила компания БКС.

Совместно с ярмаркой современного искусства Art Russia и брендом молодежной одежды «ТВОЕ» одна из крупнейших брокерских компаний в России – компания БКС – объявляет о проведении конкурса под названием Art Finance. Цель коллаборации – популяризация идей инвестирования в различные инструменты фондового рынка, поддержка талантливых художников и творческой молодежи.

«Арт-бизнес» и «Деньги как искусство» – так называются 2 направления. Для участия в проекте иллюстраторы, художники, дизайнеры должны создать иллюстрацию, опубликовать на своей странице в Instagram с хештегом #Жизнькакинвестиции и отправить на почту: artfinance@msk.bcs.ru. Лучшие работы будут публиковаться в Instagram компании БКС Брокер и БКС Премьер.

15 января 2020 г состоится подведение итогов конкурса.

Для улучшения своих результатов участники проекта могут голосовать за понравившуюся иллюстрацию в Instagram. Самым активным голосующим достанется в подарок вещь производства компании «ТВОЕ».

Одним из главных призов станет возможность поработать совместно с брендом одежды «ТВОЕ». Иллюстрации победителей будут использованы при создании капсулы одежды сезона 2020 г.

ООО "Компания БКС"

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