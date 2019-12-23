Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-23T18:38:21+03:00

Водитель скончался на месте ДТП от полученных травм

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием легкового отечественного автомобиля.

Инцидент произошел 22 декабря около полудня на трассе «Семикаракорск - Большая Мартыновка - Красноармейский». 50-летний водитель ехал на автомобиле Lada Kalina, но в какой-то момент он не смог справиться с управлением и врезался в дерево, растущее на обочине дороги.

- По предварительным данным, автомобиль съехал с дороги и влетел в высокое растение. От полученных травм автомобилист скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей.

Оба пострадавших мальчика ехали в одной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU