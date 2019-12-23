2019-12-23T18:38:21+03:00
Происшествия

Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом

Водитель скончался на месте ДТП от полученных травм
Иван ТИМОФЕЕВ
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Водитель легковушки погиб в ДТПВодитель легковушки погиб в ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области случилась смертельная авария с участием легкового отечественного автомобиля.

Инцидент произошел 22 декабря около полудня на трассе «Семикаракорск - Большая Мартыновка - Красноармейский». 50-летний водитель ехал на автомобиле Lada Kalina, но в какой-то момент он не смог справиться с управлением и врезался в дерево, растущее на обочине дороги.

- По предварительным данным, автомобиль съехал с дороги и влетел в высокое растение. От полученных травм автомобилист скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Оба пострадавших мальчика ехали в одной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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