В Ростовской области накрыли крупный канал сбыта нелегальных сигарет

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-23T19:16:50+03:00

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Канал распространения нелегальных сигарет обнаружили в Ростовской области.

Его накрыли сотрудники ФСБ в городе Шахты. Табачные изделия хранились на складе одной из транспортных компаний. Правоохранителям удалось выяснить, что сигареты были привезены с завода ДНР. Сотрудниками ФСБ было изъято около восьми миллионов штук сигарет, это примерно, 40 тысяч блоков. Общая стоимость составила 45 миллионов рублей, но стоит отметить, ее закупочная стоимость не превысила 15 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в организации канала нелегальных сигарет. Им оказался один из сотрудников транспортной компании - заместитель руководителя филиала.

- Сигареты, которые злоумышленники завозили с территории другого государства, предназначались для продажи в разных регионах России, – сообщили в пресс-службе ФСБ.

Если вину мужчины удастся доказать, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет и крупный штраф.

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Среди задержанных - беременная женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU