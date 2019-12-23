Длина волос дочери Анастасии Костенко очень заинтересовала пользователей сети

СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-23T19:59:10+03:00

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Подписчики ростовской модели Анастасии Костенко удивились слишком короткой длине волос ее дочери.

Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм новое фото. На нем запечатлено, то, как она сидит со своей дочерью на полу у камина, а рядом лежат новенькие игрушки малышки. Об их свойствах Анастасия и рассказала в тексте под снимком.

- Представляете, они общаются между собой, вместе поют песни, а еще обучают ребенка цветам, формам, цифрам, - отметила ростовчанка.

Но подписчиков Костенко заинтересовала лишь длина волос Миланы. Они посчитали, что для возраста ребенка, они слишком короткие.

Один из комментаторов написал: «Сколько лет девочке, а до сих пор лысая». Но его мнение тут же попытались опровергнуть, сказав, что ребенку всего лишь год и такая длина волос для нее вполне нормальна и ребенок очень красивый.

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ИСТОЧНИК KP.RU