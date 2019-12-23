2019-12-23T20:55:49+03:00
Общество

Ростовскую набережную продлят до 1-й Линии

Спуститься на Береговую можно будет прямо от стелы
Иван ТИМОФЕЕВ
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Набережную Ростова запланировали продлитьНабережную Ростова запланировали продлитьФото: "КП" Архив
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Набережную Ростова запланировали продлить до 1-й Линии.

Проект предполагает, что набережная будет простираться до Театральной площади. Спуститься на нее можно будет прямо от стелы «Освободителям Ростова». Работы по строительству начнутся уже в предстоящем 2020 году. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы.

В настоящее время набережная начинается от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» и заканчивается около причала ресторана «Пирс». Ее протяженность - 1,8 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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