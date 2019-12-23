Ростовскую набережную продлят до 1-й Линии
Набережную Ростова запланировали продлить до 1-й Линии.
Проект предполагает, что набережная будет простираться до Театральной площади. Спуститься на нее можно будет прямо от стелы «Освободителям Ростова». Работы по строительству начнутся уже в предстоящем 2020 году. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы.
В настоящее время набережная начинается от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» и заканчивается около причала ресторана «Пирс». Ее протяженность - 1,8 километра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый облик донской столицы может начаться с ростовской набережной.
Официально открыта обновленная ростовская набережная.
ИСТОЧНИК KP.RU