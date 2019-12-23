Ростовскую набережную продлят до 1-й Линии

СЕГОДНЯ 20:55 2019-12-23T20:55:49+03:00

Спуститься на Береговую можно будет прямо от стелы

Изменить размер текста: A A

Набережную Ростова запланировали продлить до 1-й Линии.

Проект предполагает, что набережная будет простираться до Театральной площади. Спуститься на нее можно будет прямо от стелы «Освободителям Ростова». Работы по строительству начнутся уже в предстоящем 2020 году. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы.

В настоящее время набережная начинается от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» и заканчивается около причала ресторана «Пирс». Ее протяженность - 1,8 километра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый облик донской столицы может начаться с ростовской набережной.

Официально открыта обновленная ростовская набережная.

ИСТОЧНИК KP.RU