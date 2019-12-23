В Ростове мужчина «в чем мать родила» решил помыться посреди людной улицы
Полностью обнаженный мужчина принимал водные процедуры на общей улице.
Житель одного из частных домов в Железнодорожном районе в «чем мать родила» вышел со двора на общую улицу и решил искупаться под изумленными взглядами прохожих. Он, как ни в чем не бывало, обтирался и обливался водой.
Водные процедуры ростовчанина сфотографировали проходящие мимо ростовчане. Снимки были опубликованы в одном из местных пабликов соцсети.
- Странные повадки жителей ЖД района. Голый мужчина мылся не у себя во дворе, а на общей улице, - подписал автор.
Но стоит отметить, что пользователи встали на защиту ростовчанина. Они подумали, что у местного жителя дома попросту нет воды. А снимать на камеру водные процедуры, по их мнению, было совершенно неприлично.
- Это не странные повадки, это у людей горячей воды нету и душа, вы к нам в глубинку приедете, у нас так каждый второй купается, - прокомментировали пользователи.
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На поведение «нудиста» пожаловались горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU