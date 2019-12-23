В Ростове мужчина «в чем мать родила» решил помыться посреди людной улицы

23 Дек. 22:01 2019-12-23T22:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Полностью обнаженный мужчина принимал водные процедуры на общей улице.

Житель одного из частных домов в Железнодорожном районе в «чем мать родила» вышел со двора на общую улицу и решил искупаться под изумленными взглядами прохожих. Он, как ни в чем не бывало, обтирался и обливался водой.

Водные процедуры ростовчанина сфотографировали проходящие мимо ростовчане. Снимки были опубликованы в одном из местных пабликов соцсети.

- Странные повадки жителей ЖД района. Голый мужчина мылся не у себя во дворе, а на общей улице, - подписал автор.

Но стоит отметить, что пользователи встали на защиту ростовчанина. Они подумали, что у местного жителя дома попросту нет воды. А снимать на камеру водные процедуры, по их мнению, было совершенно неприлично.

- Это не странные повадки, это у людей горячей воды нету и душа, вы к нам в глубинку приедете, у нас так каждый второй купается, - прокомментировали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону разгуливал голый мужчина.

На поведение «нудиста» пожаловались горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU