2019-12-24T08:28:55+03:00
Происшествия

Ростовчанка попыталась откупить дочь и сама угодила на скамью подсудимых

Ей предстоит оплатить штраф в 600 тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове женщина отделалась штрафом за взятку должностному лицуВ Ростове женщина отделалась штрафом за взятку должностному лицуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове осудили местную жительницу за попытку подкупа должностного лица при исполнении служебных обязанностей.

В ходе следствия выяснилось, что 47-летняя ростовчанка в октябре уходящего года передала сотруднику уголовно исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги женщина просила не передавать в суд представление об отмене условного осуждения в отношении своей дочери.

- Ростовчанка признана виновной в даче взятки должностному лицу. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей.

Правоохранителя задержали при передаче денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встретили зиму с Хёндэ в Темп Авто!
В Ростове-на-Дону пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня
Модель Виктория Лопырева помогла юмористу Грушевскому стать миллионером
В Ростовской области мужчина два года безнаказанно насиловал трех девочек
За убийство приятеля сковородкой 12 лет отсидит в колонии житель Ростовской области
Ростовчанка попыталась откупить дочь и сама угодила на скамью подсудимых
В Ростове мужчина «в чем мать родила» решил помыться посреди людной улицы
В западном микрорайоне Ростова появились «плиточные воры»
Ростовскую набережную продлят до 1-й Линии
Длина волос дочери Анастасии Костенко очень заинтересовала пользователей сети
В Ростовской области накрыли крупный канал сбыта нелегальных сигарет
Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
В Новый год в Ростове-на-Дону автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи
Таксист стащил с банковской карты клиента 15 тысяч рублей в Ростове-на-Дону
Отключение света 24 декабря 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 23-29 декабря 2019: плюсовая температура и сильный ветер