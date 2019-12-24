Ростовчанка попыталась откупить дочь и сама угодила на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-24T08:28:55+03:00

Ей предстоит оплатить штраф в 600 тысяч рублей

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В Ростове осудили местную жительницу за попытку подкупа должностного лица при исполнении служебных обязанностей.

В ходе следствия выяснилось, что 47-летняя ростовчанка в октябре уходящего года передала сотруднику уголовно исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги женщина просила не передавать в суд представление об отмене условного осуждения в отношении своей дочери.

- Ростовчанка признана виновной в даче взятки должностному лицу. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU