2019-12-24T08:47:17+03:00
Происшествия

За убийство приятеля сковородкой 12 лет отсидит в колонии житель Ростовской области

Мужчина скончался уже после доставки в больницу
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове потасовка приятелей обернулась неприятностью для обоихВ Ростове потасовка приятелей обернулась неприятностью для обоихФото: "КП" Архив
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В Ростовской области мужчину осудили за убийство приятеля сковородкой.

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в городе Таганроге. 53-летний местный житель в августе месяце вместе со своим приятелем, пришедшим к нему в гости. Между приятелями разгорелась ссора, в результате которой произошла драка и в какой-то момент подозреваемый схватил сковородку и ударил ей оппонента. Тот скончался от полученной травмы в БСМП. Правоохранители задержали виновного за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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