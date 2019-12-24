В Ростовской области мужчина два года безнаказанно насиловал трех девочек

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-24T09:03:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В донском регионе под суд за изнасилование несовершеннолетних пойдет местный житель.

40-летний мужчина с 2017 по 2019 год совращал трех девочек-подростков. Мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетних, но пока не удалось выяснить, кем он приходился школьницам.

- Его жертвами стали трое жительниц региона. Всем им меньше 18 лет. Свои злодеяния преступник совершал в поселке Верхнетарасовский в Ростовской области, - сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

В настоящее время он задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре года ужаса: жителя Ростовской области задержали за изнасилование инвалида.

Подозреваемого посадили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU