2019-12-24T09:03:54+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина два года безнаказанно насиловал трех девочек

Жертвы насильника были несовершеннолетними
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове поймали насиловавшего школьниц педофилаВ Ростове поймали насиловавшего школьниц педофилаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В донском регионе под суд за изнасилование несовершеннолетних пойдет местный житель.

40-летний мужчина с 2017 по 2019 год совращал трех девочек-подростков. Мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетних, но пока не удалось выяснить, кем он приходился школьницам.

- Его жертвами стали трое жительниц региона. Всем им меньше 18 лет. Свои злодеяния преступник совершал в поселке Верхнетарасовский в Ростовской области, - сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

В настоящее время он задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре года ужаса: жителя Ростовской области задержали за изнасилование инвалида.

Подозреваемого посадили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встретили зиму с Хёндэ в Темп Авто!
В Ростове-на-Дону пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня
Модель Виктория Лопырева помогла юмористу Грушевскому стать миллионером
В Ростовской области мужчина два года безнаказанно насиловал трех девочек
За убийство приятеля сковородкой 12 лет отсидит в колонии житель Ростовской области
Ростовчанка попыталась откупить дочь и сама угодила на скамью подсудимых
В Ростове мужчина «в чем мать родила» решил помыться посреди людной улицы
В западном микрорайоне Ростова появились «плиточные воры»
Ростовскую набережную продлят до 1-й Линии
Длина волос дочери Анастасии Костенко очень заинтересовала пользователей сети
В Ростовской области накрыли крупный канал сбыта нелегальных сигарет
Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
В Новый год в Ростове-на-Дону автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи
Таксист стащил с банковской карты клиента 15 тысяч рублей в Ростове-на-Дону
Отключение света 24 декабря 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 23-29 декабря 2019: плюсовая температура и сильный ветер