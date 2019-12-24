2019-12-24T11:21:18+03:00
Общество

Модель Виктория Лопырева помогла юмористу Грушевскому стать миллионером

Красавица помогла ответить на сложные вопросы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель помогла Грушевскому выиграть крупную денежную сумму. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваМодель помогла Грушевскому выиграть крупную денежную сумму. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Посол ЧМ-2018 ростовчанка Виктория Лопырева стала участником популярного телешоу. Блондинка помогла стать миллионером своему напарнику по шоу популярному актеру Михаилу Грушевскому в программе знаменитого тетелведущего Дмитрия Диброва «Кто хочет стать миллионером?».

- Угадайте, может ли красивая женщина сделать тебя миллионером? Варианты ответов: а) конечно, ДА, б) разумеется, НЕТ, в) скорее ДА чем НЕТ, г) кто все эти люди?! д) ваш вариант», - пошутил юморист и актер в своем микроблоге.

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Во время телешоу Виктории Лопыревой и Михаилу Грушевскому удалось правильно ответить на четырнадцать вопросов ведущего Дмитрия Диброва. Общая сумма выигрыша составила 1,5 миллиона рублей.

Муж модели бизнесмен Игорь Булатов поддерживал свою возлюбленную Викторию Лопыреву из зрительного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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