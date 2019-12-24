Модель Виктория Лопырева помогла юмористу Грушевскому стать миллионером

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-24T11:21:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Посол ЧМ-2018 ростовчанка Виктория Лопырева стала участником популярного телешоу. Блондинка помогла стать миллионером своему напарнику по шоу популярному актеру Михаилу Грушевскому в программе знаменитого тетелведущего Дмитрия Диброва «Кто хочет стать миллионером?».

- Угадайте, может ли красивая женщина сделать тебя миллионером? Варианты ответов: а) конечно, ДА, б) разумеется, НЕТ, в) скорее ДА чем НЕТ, г) кто все эти люди?! д) ваш вариант», - пошутил юморист и актер в своем микроблоге.

lopyrevavika ВКЛЮЧАЙ

Во время телешоу Виктории Лопыревой и Михаилу Грушевскому удалось правильно ответить на четырнадцать вопросов ведущего Дмитрия Диброва. Общая сумма выигрыша составила 1,5 миллиона рублей.

Муж модели бизнесмен Игорь Булатов поддерживал свою возлюбленную Викторию Лопыреву из зрительного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU