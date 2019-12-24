В Ростове-на-Дону пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня
В донской столице пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня в субботу, 28 декабря. Как сообщает Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону, торговые площадки на проспекте Кировском от улицы Малюгиной до улицы Красноармейской развернутся в 07:00 и продлятся до 14:00.
Донские сельхозтоваропроизводители, а также предприятия общественного питания предложат жителям и гостям города приобрести продукты питания к новогоднему столу.
- В этом году впервые мы открыли месячную ярмарку для торговли новогодней продукцией непосредственно на Соборной площади Ростова. Она работает с 15 декабря, - отметил начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.
По его словам, предыдущие подобные ярмарки успешно проводились в этом же месте донской столицы в середине октября и ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU