2019-12-24T11:11:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня

Горожане смогут купить фермерские продукты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ярмарка пройдет в последнюю субботу годаЯрмарка пройдет в последнюю субботу годаФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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В донской столице пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня в субботу, 28 декабря. Как сообщает Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону, торговые площадки на проспекте Кировском от улицы Малюгиной до улицы Красноармейской развернутся в 07:00 и продлятся до 14:00.

Донские сельхозтоваропроизводители, а также предприятия общественного питания предложат жителям и гостям города приобрести продукты питания к новогоднему столу.

- В этом году впервые мы открыли месячную ярмарку для торговли новогодней продукцией непосредственно на Соборной площади Ростова. Она работает с 15 декабря, - отметил начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

По его словам, предыдущие подобные ярмарки успешно проводились в этом же месте донской столицы в середине октября и ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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