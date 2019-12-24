Встретили зиму с Хёндэ в Темп Авто!

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-24T11:12:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Нового года 21 декабря официальный дилер Hyundai Темп Авто пригласил гостей - малышей и их родителей в свой уютный шоурум!

В программе были: новогоднее представление, танцы, игры, общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, угощение, подарки, море детского смеха и радости! А родители, тем временем, проходили тест-драйвы и получали свою порцию позитива!

Всегда рады Вам и ждут на тест-драйв и за покупками в автосалоне Hyundai Темп Авто по адресу г. Аксай, ул. Западная 37В!

Запись по телефону +7(863)268-88-88 и на сайте https://hyundai-tempauto.ru/test-drive

Больше фото с мероприятия смотрите по ссылке

На правах рекламы