СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-24T12:30:46+03:00

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Льготная стерилизация кошек и собак в Ростове-на-Дону 26 декабря 2019: где и когда. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, стерилизовать животных предлагают по сниженной цене: со скидкой в 30 процентов. При этом акция пройдет не только в Ростове-на-Дону, но и в Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Красном Сулине, Миллерове, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в станице Вешенской и поселке Тарасовском.

Известно, что такие акции проводятся раз в месяц. И уже к ветврачам обратились владельцы около 800 кошек и собак, при этом речь идет не только о домашних, но и об уличных животных. В ведомстве напоминают, что записаться на льготный прием нужно заранее.

КОНКРЕТНО

Где операцию сделают со скидкой

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50;

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

*По данным Управления ветеринарии РО.

ИСТОЧНИК KP.RU