2019-12-24T13:08:22+03:00
Общество

В Ростовской области ОРВИ заболели 12,4 тысячи человек

Четвертая часть из них — жители донской столицы
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле обратились больше 12,4 тысячи человек.В Ростовской области с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле обратились больше 12,4 тысячи человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле обратились больше 12,4 тысячи человек. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, всем им был поставлен диагноз ОРВИ. Известно, что почти треть пациентов это жители Ростова-на-Дону. Медики говорят, что эпидемические пороги не превышены. По словам эпидемиологов, пока в специализированной лаборатории диагностируют грипп штамма В.

Известно, что грипп передается воздушно-капельным путем, а больной человек наиболее заразен для окружающих первые три-четыре дня болезни.

- Уже в первые часы заболевания температура тела достигает максимальных показателей – 39 - 40 градусов, появляется резкая слабость, выраженные головные и мышечные боли, боль при движении глазными яблоками или при надавливании на них, - говорят в Управлении. - Катаральный синдром часто отступает на второй план: проявляется сухостью и ощущением першения в горле, заложенностью носа, сухим кашлем. У некоторых людей грипп сопровождается тошнотой, рвотой и диареей.

Поэтому просят при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к докторам. Поскольку грипп опасен прежде всего своими осложнениями.

Чтобы не заболеть необходимо вести активный и здоровый образ жизни, следить за рационом питания, который должен быть сбалансированным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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