2019-12-24T14:31:36+03:00
Общество

К маркетплейсу Банка России присоединилась ипотечная платформа ВТБ

Это позволит сделать процесс заключения договора ипотечного кредитования дистанционным, быстрым и надежным
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

В проекте «Маркетплейс» Банка России «Жилищная экосистема ВТБ» станет второй пилотной платформой по ипотеке. Ее участие в проекте позволит сделать процесс заключения договора ипотечного кредитования дистанционным, быстрым и надежным.

Кроме того, присоединение к проекту «Маркетплейс» новой пилотной платформы расширяет круг организаций, принимающих участие в совершенствовании регулирования, что позволит учесть разные бизнес-модели, используемые на финансовом рынке.

- Сегодня многие банки начинают работать в формате маркетплейсов, при этом большинство из них ориентировано на сегмент b2с, - рассказал генеральный директор ООО «Жилищная экосистема ВТБ» Вячеслав Дусалеев. - Мы хотим построить систему, создавая сервисы не только для клиентов, но и профессиональные инструменты для партнеров - застройщиков, риелторов, ремонтных фирм, мебельных магазинов. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им опций, сервисов и продуктов. Наше участие в маркетплейсе Банка России – один из важнейших шагов в этом направлении.

Известно, что при участии ипотечных платформ прорабатывается конфигурация полностью цифрового ипотечного продукта, после чего будут подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Потребители смогут не только дистанционно оформить договор ипотечного кредитования в подключенных к «Маркетплейсу» банках-партнерах, но и заключить сопутствующие договоры страхования.

Помимо ипотечного кредитования новая платформа предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить «полный цикл» операций с недвижимостью – куплю-продажу и передачу жилья в аренду жилья, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им сервисов и продуктов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Недетские отношения: Взрослый мужчина из Ростовской области растлевал шестиклассницу
В Ростове-на-Дону ушла из дома и пропала 42-летняя женщина
Обновленный SKODA SUPERB в ЭСКАДРЕ: презентация и тест-драйв
К маркетплейсу Банка России присоединилась ипотечная платформа ВТБ
В Ростовской области ОРВИ заболели 12,4 тысячи человек
Льготная стерилизация кошек и собак в Ростове-на-Дону 26 декабря 2019: где и когда
Встретили зиму с Хёндэ в Темп Авто!
В Ростове-на-Дону пройдет последняя в этом году ярмарка выходного дня
Модель Виктория Лопырева помогла юмористу Грушевскому стать миллионером
В Ростовской области мужчина два года безнаказанно насиловал трех девочек
За убийство приятеля сковородкой 12 лет отсидит в колонии житель Ростовской области
Ростовчанка попыталась откупить дочь и сама угодила на скамью подсудимых
В Ростове мужчина «в чем мать родила» решил помыться посреди людной улицы
В западном микрорайоне Ростова появились «плиточные воры»
Ростовскую набережную продлят до 1-й Линии
Длина волос дочери Анастасии Костенко очень заинтересовала пользователей сети
В Ростовской области накрыли крупный канал сбыта нелегальных сигарет
Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
В Новый год в Ростове-на-Дону автобусы и троллейбусы будут работать до трех часов ночи
Таксист стащил с банковской карты клиента 15 тысяч рублей в Ростове-на-Дону
Отключение света 24 декабря 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 23-29 декабря 2019: плюсовая температура и сильный ветер