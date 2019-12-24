Обновленный SKODA SUPERB в ЭСКАДРЕ: презентация и тест-драйв

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-24T14:47:37+03:00

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Эскадра, официальный дилер SKODA в Ростове-на-Дону, приглашает на День обновленного SKODA SUPERB. Мероприятие состоится 27 декабря в автоцентре на пр. Шолохова, 237.

В программе: презентация и тест-драйв SUPERB, персональные предложения года на покупку автомобилей SKODA и подарки, вкусные угощения и развлечения для детей.

Зарегистрироваться на тест-драйв, а также узнать подробнее можно у специалистов отдела продаж по телефону: +7 (863) 306 75 75

- SKODA SUPERB – флагман чешского бренда, который полностью соответствует девизу основателей марки: «Только лучшее для наших клиентов», – комментирует Ян Прохазка, глава марки SKODA в России. – Обновленный SUPERB сохранил свои традиционные достоинства – элегантный дизайн и непревзойденный комфорт в салоне, – вместе с тем став еще более инновационным с точки зрения технологий.

Фото: предоставлено "Эскадра"

Для российских клиентов будут доступны два варианта кузова, лифтбек и универсал, а также две специальные версии модели: динамичная SportLine и эксклюзивная Laurin&Klement. Приобрести SUPERB можно будет в трех комплектациях – Active, Ambition и Style.

В обновленном SUPERB сделан особый акцент на роль высоких технологий в комфорте и безопасности поездки. В центре внимания – впервые доступная на модели SKODA инновационная система освещения. Это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям.

Опциональная система бесключевого доступа KESSY теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного SUPERB. Кроме того, впервые для этой модели доступна более совершенная система SideAssist, предупреждающая водителя об автомобилях, находящихся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров. На выбор предложены три мультимедийные системы, две из которых оснащены навигацией, доступна цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации.

Фото: предоставлено "Эскадра"

В зависимости от комплектации для автомобиля доступно около 30 решений в духе SimplyClever, три из которых абсолютно новые: увеличенный бокс для телефона, позволяющий пользоваться беспроводной зарядкой, органайзер под фальшполом багажника и опциональный органайзер в багажном отделении с передвижной горизонтальной поперечиной на регулируемом фальшполу.

Флагман чешского бренда обладает невероятно просторными для своего класса салоном и багажником – 584 л для лифтбека и 619 л для универсала. При этом дизайн автомобиля как изнутри, так и снаружи стал еще более утонченным. Хромированная полоса соединяет задние фонари на крышке багажника, где теперь размещена крупная надпись SKODA; хромированную же отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель.

Особая атмосфера в салоне создается благодаря новому интерьеру: декоративные вставки и сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой делают образ автомобиля изысканным.В дополнении - новые колесные диски диаметром 18’’, а также новые цвета кузова – черный CrystalBlack и синий RaceBlue.

Цены на модель SKODA SUPERB, а также подробности комплектаций представлены на сайте: www.eskadra-auto.ru

Автоцентр «Эскадра»

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237

Телефон: +7 (863) 306 75 75

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