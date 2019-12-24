2019-12-24T15:24:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ушла из дома и пропала 42-летняя женщина

Она не выходит на связь с родственниками.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Женщина не выходила на связь с родственникам. Фото: ГУ МВД по Ростовской областиЖенщина не выходила на связь с родственникам. Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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В донской столице разыскивают 42-летнюю Ирину Завалишину, которая пропала 23 декабря. Женщина не выходит на связь с родственниками и близкими людьми.

По о словам родственников, ростовчанка вышла из дома и не вернулась. С того времени о ее местоположении ничего неизвестно. Родственники решили обратиться за помощью в полицию.

- Пропавшая выглядит на 40 – 45 лет. Рост Ирины Завалишиной составляет 160 – 165 сантиметров. Пропавшая женщина среднего телосложения, у нее темные волосы, карие глаза, овальное смуглое лицо, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В день исчезновения Ирина Завалишина была одета в пиджак в клетку, черные брюки, такого же цвета пуховик до колен, черные ботинки.

Если у Вас есть какая-то информация о местоположении Ирины Завалишиной, то сообщите ее по телефонам: 8 (863) 249-23-66, 8 (863) 249-22-24 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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