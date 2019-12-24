Недетские отношения: Взрослый мужчина из Ростовской области растлевал шестиклассницу
34-летний житель села Дубовское Ростовской области оказался оказался фигурантом уголовного дела. Безработный мужчина от скуки растлевал 12-летнюю односельчанку.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый приглашал девочку к себе в дом. В один из дней школьница пришла в гости к своему знакомому. В какой-то момент мужчина решил перейти на новый уровень отношений, которые противоречат уголовному кодексу РФ.
- Находясь по месту жительства 34-летний дончанин совершал иные действия сексуального характера с несовершеннолетней, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.
По его словам, в отношении подозреваемого в растлении ребенка возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 134. В случае, если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU