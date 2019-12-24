В Ростовской области подешевел новогодний салат "Селедка под шубой"
Специалисты Ростовстата проанализировали стоимость продуктов к новогоднему столу. Результаты исследований показали, что к праздникам подешевел салат селедка под шубой, а также красная икра.
Один из самых любимых праздничных салатов жителям Ростовской области обойдется в 160 рублей на четверых человек. Этот показатель на 2,4 процента дешевле чем в минувшем году.
Хорошие новости и для любителей бутербродов с красной икрой. К предстоящим праздникам стоимость этого продукта снизилась более чем на шесть процентов, по сравнению с прошлым годом. Так, на Дону качественную икру можно купить в пределах семисот рублей.
А вот с салатом "Оливье" ситуация противоположная. Продукты на полтора килограмма любимого многими новогоднего блюда обойдутся ростовчанам в триста рублей, что на три процента дороже чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU