2019-12-24T17:11:34+03:00
Общество

В Ростовской области подешевел новогодний салат "Селедка под шубой"

Четыре порции обойдутся в 160 рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Стоимость салат "под шубой" снизилась на 2,4%Стоимость салат "под шубой" снизилась на 2,4%Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ
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Специалисты Ростовстата проанализировали стоимость продуктов к новогоднему столу. Результаты исследований показали, что к праздникам подешевел салат селедка под шубой, а также красная икра.

Один из самых любимых праздничных салатов жителям Ростовской области обойдется в 160 рублей на четверых человек. Этот показатель на 2,4 процента дешевле чем в минувшем году.

Хорошие новости и для любителей бутербродов с красной икрой. К предстоящим праздникам стоимость этого продукта снизилась более чем на шесть процентов, по сравнению с прошлым годом. Так, на Дону качественную икру можно купить в пределах семисот рублей.

А вот с салатом "Оливье" ситуация противоположная. Продукты на полтора килограмма любимого многими новогоднего блюда обойдутся ростовчанам в триста рублей, что на три процента дороже чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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