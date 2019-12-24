Автобус и Range Rover столкнулись на Театральной площади в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-24T17:58:43+03:00

В Ростове-на-Дону произошла авария в самом центре города — на Театральной площади. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 24 декабря, в городе Ростове-на-Дону произошла авария в самом центре донской столицы - на Театральной площади. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, там столкнулись Range Rover и частный автобус. По предварительным данным, неправ водитель автобуса. При повороте налево он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с дорогим внедорожником, за рулем которого был 41-летний водитель.

Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В донском главке добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося. Сообщается, что пассажиров в частном автобусе на момент ДТП не было.

Кроме того, очевидцы утверждают, что из-за случившейся аварии уже образовалась огромная пробка. Водителей просят, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU