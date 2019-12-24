В центре Ростова-на-Дону возле школы торговали сигаретами

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-24T17:58:44+03:00

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В Ростове-на-Дону в центре города торговали сигаретами, причем возле одной из городских школ. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, торговая точка располагалась на проспекте Буденновском. При этом она была на расстоянии менее ста метров от образовательного учреждения, что запрещено законом.

Как пояснили в ведомстве, этот факт нарушает закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В итоге чтобы прикрыть торговую точку, сотрудники Управления обратились в суд. Судья встал на сторону санитарного ведомства. Деятельность ларька была признана незаконной, а продажа табачных изделий прекращена.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городе Ростове-на-Дону ушла из дома и пропала 42-летняя женщина. Известно, что она не выходит на связь с родственниками. Теперь ее ищут волонтеры и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU