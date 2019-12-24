2019-12-24T18:05:20+03:00
Общество

Мужчина украл вещи в спортивном магазине Ростова-на-Дону, чтобы потом их перепродать в Интернете

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Вещи он продал через Интернет.Вещи он продал через Интернет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В полицию Ростова-на-Дону обратился владелец магазина и рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, он стал беднее на десять тысяч рублей. В частности, неизвестный злоумышленник похитил из торгового зала дорогостоящую куртку, штаны и шапку.

Вычислить предполагаемого воришку не составило труда. Для этого оперативникам предстояло всего лишь просмотреть камеры видеонаблюдения. Изучив внимательно оперативный материал, выяснилось - мужчина в магазине составил для себя целый гардероб. При этом своеобразный покупатель решил, что касса в его случае не требуется

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им удалось задержать 33-летнего жителя соседнего города Зверево. Оказалось, что похищенное злоумышленник продал через объявления в Интернете, а деньги потратил. Оказалось, что это не первая его похожая кража. Он сознался еще в двух. В отношении дончанина теперь возбуждено уголовное дело. Решение суда он будет дожидаться пол подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Ростове объявили перед новогодними праздниками
В Ростове многослойный ил едва не «проглотил» неосмотрительного рыбака
«Боится, что убежит!»: Беременная модель Анастасию Костенко обеими руками вцепилась в свое счастье
Житель Ростовской области обещал съесть две тонны колбасы и сыра
Взобравшаяся на девятый этаж белка-руфер восхитила ростовчан своей храбростью
Мужчина украл вещи в спортивном магазине Ростова-на-Дону, чтобы потом их перепродать в Интернете
В центре Ростова-на-Дону возле школы торговали сигаретами
Автобус и Range Rover столкнулись на Театральной площади в Ростове-на-Дону
В Ростовской области подешевел новогодний салат "Селедка под шубой"
Недетские отношения: Взрослый мужчина из Ростовской области растлевал шестиклассницу
В Ростове-на-Дону ушла из дома и пропала 42-летняя женщина
Обновленный SKODA SUPERB в ЭСКАДРЕ: презентация и тест-драйв