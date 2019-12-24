Мужчина украл вещи в спортивном магазине Ростова-на-Дону, чтобы потом их перепродать в Интернете
В полицию Ростова-на-Дону обратился владелец магазина и рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, он стал беднее на десять тысяч рублей. В частности, неизвестный злоумышленник похитил из торгового зала дорогостоящую куртку, штаны и шапку.
Вычислить предполагаемого воришку не составило труда. Для этого оперативникам предстояло всего лишь просмотреть камеры видеонаблюдения. Изучив внимательно оперативный материал, выяснилось - мужчина в магазине составил для себя целый гардероб. При этом своеобразный покупатель решил, что касса в его случае не требуется
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им удалось задержать 33-летнего жителя соседнего города Зверево. Оказалось, что похищенное злоумышленник продал через объявления в Интернете, а деньги потратил. Оказалось, что это не первая его похожая кража. Он сознался еще в двух. В отношении дончанина теперь возбуждено уголовное дело. Решение суда он будет дожидаться пол подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU