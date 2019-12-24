2019-12-24T18:38:17+03:00
Общество

Житель Ростовской области обещал съесть две тонны колбасы и сыра

Ему не поверили
Ольга ГОПАЛО
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Сразу две тонны продуктов не смогут попасть к новогоднем столу.Сразу две тонны продуктов не смогут попасть к новогоднем столу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сразу две тонны продуктов не смогут попасть к новогоднем столу. Оказалось, что в Ростовской области задержали грузовик, на борту которого находились колбаса и сыр именно в таком количестве.

Как рассказал водитель большегруза, все это он вез из Тольятти и собирался съесть самостоятельно вместе со своими друзьями и знакомыми. Однако ему не поверили и тогда он признался, что вез продукты на оптово-продуктовую базу в Ростов-на-Дону. При этом каких-либо документов на товар предоставить не смог.

Как сообщили в региональном Управлении ветеринарии, в отношении смекалистого водителя уже завели административное дело, а продукция была арестована. В ближайшее время ее должны будут направить на специализированную экспертизу. В частности, специалистам ведомства предстоит проверить качество и безопасность деликатесов, после чего будет решаться вопрос: что делать с этими продуктами дальше?

ИСТОЧНИК KP.RU

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