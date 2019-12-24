«Боится, что убежит!»: Беременная модель Анастасию Костенко обеими руками вцепилась в свое счастье
25-летняя модель из Ростовской области Анастасия Костенко в 2020 году во второй раз станет мамой. Всего через пару месяцев в семье Тарасовых появится новый член семьи. Молодая дончанка придерживается здорового образа жизни, соблюдает режим и вовсю делится советами, но, судя по всему, в жизни красотки не все гладко.
Супругу Тарасова заподозрили в том, что она опасается за будущего малыша и часто нервничает, поэтому на многих фотографиях придерживает живот. Дело в том, что в последнее время к Анастасии Костенко приковано повышенное внимание и дело не только в интересном положении модели. В декретном отпуске молодой маме удается содержать семью. Дмитрий Тарасов после расторжения контракта с "Локомотивом" еще не нашел стабильный источник дохода, также он оплачивает ипотеку и алименты дочери от первого брака из своих ранее заработанных денег.
Анастасия Костенко постоянно подвергается обсуждению "диванных экспертов" и иногда даже отвечает недоброжелателям. В последнее время ее все чаще критикуют за излишнее подчеркивание беременности: "Опять она держится за живот", "Боится, что убежит", "Настя, не переживай, с ребенком будет все хорошо", "Кажется, у нее постоянные проблемы", "Это нервный жест".
ИСТОЧНИК KP.RU