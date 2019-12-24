«Боится, что убежит!»: Беременная модель Анастасию Костенко обеими руками вцепилась в свое счастье

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-24T18:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летняя модель из Ростовской области Анастасия Костенко в 2020 году во второй раз станет мамой. Всего через пару месяцев в семье Тарасовых появится новый член семьи. Молодая дончанка придерживается здорового образа жизни, соблюдает режим и вовсю делится советами, но, судя по всему, в жизни красотки не все гладко.

kostenko.94 Я не помню, чтобы Новый год встречала без елки!

Супругу Тарасова заподозрили в том, что она опасается за будущего малыша и часто нервничает, поэтому на многих фотографиях придерживает живот. Дело в том, что в последнее время к Анастасии Костенко приковано повышенное внимание и дело не только в интересном положении модели. В декретном отпуске молодой маме удается содержать семью. Дмитрий Тарасов после расторжения контракта с "Локомотивом" еще не нашел стабильный источник дохода, также он оплачивает ипотеку и алименты дочери от первого брака из своих ранее заработанных денег.

kostenko.94 Чем дальше в лес, тем страшнее партизаны Подумала я, предполагая, сколько приблизительно прошло недель . Так много смущающих меня вопросов о пдр . Мне интересно, одна я не люблю этот вопрос? Когда я была беременной Милашкой, то точная дата стояла на 25/07/2018( напомню, что наша крошка родилась 10/07/2018). Признаюсь, я всю беременность предчувствовала, что 100% рожу раньше 40нед. В эту беременность все немного запутаннее( не хочу вдаваться в подробности почему, но кто сталкивался с большой разницей в сроках по узи и последних КД, тот понял ). Так что, одному Богу известно . У меня такой вопрос, как вы относитесь к BabyShower? На каком сроке проводили, как организовывали? Я что-то загорелась идеей устроить . А что, лишний и прекрасный повод увидеть родных и близких и зарядиться перед родами . Поделитесь явками и паролями, как все организовать за небольшое количество времени

Анастасия Костенко постоянно подвергается обсуждению "диванных экспертов" и иногда даже отвечает недоброжелателям. В последнее время ее все чаще критикуют за излишнее подчеркивание беременности: "Опять она держится за живот", "Боится, что убежит", "Настя, не переживай, с ребенком будет все хорошо", "Кажется, у нее постоянные проблемы", "Это нервный жест".

ИСТОЧНИК KP.RU