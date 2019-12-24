2019-12-24T19:32:21+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Ростове объявили перед новогодними праздниками

Режим повышенной готовности будет действовать до 9 января
Иван ТИМОФЕЕВ
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Режим повышенной готовности объявили в Ростове перед праздникамиРежим повышенной готовности объявили в Ростове перед праздникамиФото: "КП" Архив
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В донской столице ввели режим повышенной готовности перед предстоящими новогодними праздниками.

Спецслужбы будут обеспечивать безопасность во время всеобщих народных гуляний. Этот режим необходим для предупреждения возможных ЧС и предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Он будет действовать до девяти часов утра 9 января.

В управлении по делам ГО и ЧС ростовчан попросили быть более бдительными во время участия в массовых мероприятиях. Им напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов не стоит к ним подходить.

- Не касайтесь руками, не подпускайте других людей, исключите использование рядом с предметом средств радио- и телефонной связи, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

В экстренных случаях необходимо звонить по телефону 112.

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Экстренное предупреждение действует до 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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