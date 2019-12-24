Ростовский рэпер Баста откроет «реберную» в родном городе

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-24T19:56:51+03:00

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В донской столице появится мясной ресторан рэпера Басты.

Открытие планируется весной 2020 года. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на пресс-службу музыканта.

Ресторан будет располагаться в переулке Газетном. Заведение откроется в здании бывшей табачной фабрики. Стоит отметить, что на этом месте уже появилась соответствующая вывеска.

Это будет ресторан-«реберная», по аналогии сети в Санкт-Петербурге. Напомним, что весной уходящего 2019 года рэпер Баста открыл такой же ресторан в Москве.

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Как выяснилось, он уже двадцать лет дружит со своим земляком — епископом Митрофаном, который и пригласил его на службу в честь своего дня рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU