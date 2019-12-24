Ростовский рэпер Баста откроет «реберную» в родном городе
В донской столице появится мясной ресторан рэпера Басты.
Открытие планируется весной 2020 года. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на пресс-службу музыканта.
Ресторан будет располагаться в переулке Газетном. Заведение откроется в здании бывшей табачной фабрики. Стоит отметить, что на этом месте уже появилась соответствующая вывеска.
Это будет ресторан-«реберная», по аналогии сети в Санкт-Петербурге. Напомним, что весной уходящего 2019 года рэпер Баста открыл такой же ресторан в Москве.
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Как выяснилось, он уже двадцать лет дружит со своим земляком — епископом Митрофаном, который и пригласил его на службу в честь своего дня рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU